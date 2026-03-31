Estrella auto en el Berrueto

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la tarde de este miércoles sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto dejó como saldo un vehículo completamente destrozado y una joven conductora con golpes leves y una intensa crisis nerviosa, luego de estrellarse contra las faldas del cerro mientras se dirigía rumbo al municipio de Allende.

El percance ocurrió minutos después de las 14:00 horas, cuando Erika Rodríguez Muñoz, de 29 años, originaria de Allende pero residente en la capital del Estado, viajaba a bordo de un Honda City blanco con dirección al sur para aprovechar el periodo vacacional.

Al tomar una pronunciada curva del Libramiento Oriente, que conecta con la carretera federal 57, la joven presuntamente se distrajo mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. El vehículo salió proyectado hacia los montículos de piedras del cerro y se impactó de lleno contra la base rocosa, quedando atravesado en medio de los carriles de circulación y totalmente destrozado de su parte frontal y lateral.

Testigos que observaron la violenta colisión dieron aviso inmediato al Sistema Estatal de Emergencias, lo que generó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron la zona para evitar otro percance. Minutos después arribaron oficiales de la Policía Estatal Coahuila y paramédicos de Cruz Roja mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a Erika Rodríguez, quien presentaba golpes y un cuadro severo de nerviosismo, aunque por fortuna no requirió traslado hospitalario. Más tranquila, la conductora solicitó posteriormente la presencia de su ajustador para hacerse cargo de los daños.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Tras concluir las diligencias, se pidió el apoyo de una grúa para retirar el automóvil dañado y trasladarlo a un corralón.