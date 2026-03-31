Flamazo en la traila de Juany causa alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se llevó la mañana de este martes Doña Juany, una conocida vendedora de gorditas del Fraccionamiento Francisco I. Madero, luego que una acumulación de gas provocó un flamazo dentro de su traila, generando alarma entre vecinos y comerciantes del sector.

El incidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, mientras la mujer preparaba los alimentos que diariamente ofrece a la comunidad. De manera repentina, una fuga generó acumulación de gas en el área de cocina y, al hacer contacto con el calor, se produjo un flamazo que encendió parte del interior de la traila.

Asustada y temiendo que el fuego se expandiera, Doña Juany pidió auxilio. Sus gritos alertaron de inmediato a vecinos y comerciantes cercanos, quienes corrieron para ayudarla. Entre varios ingresaron al negocio y retiraron dos tanques de gas de 10 kilos, alejándolos de las llamas para evitar una posible explosión.

Mientras tanto, otros utilizaron un extintor para atacar el fuego directo en la cocina, logrando controlarlo antes de que provocara daños mayores o pusiera en riesgo a más personas. Gracias a la rápida y coordinada acción de buenos samaritanos la situación no pasó a mayores.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos a las calles José María Pino Suárez y Juan Gil, donde confirmaron que el incendio ya había sido sofocado por los propios vecinos. Los vulcanos realizaron una inspección detallada para descartar otras fugas y garantizar que la traila no representara peligro.

Asimismo, brindaron recomendaciones a la propietaria sobre el manejo de tanques y la correcta instalación de líneas de gas para evitar futuros incidentes.

A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas y los daños fueron mínimos, quedando claro que la solidaridad y reacción inmediata de los vecinos evitaron que un simple flamazo se convirtiera en tragedia.