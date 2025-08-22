Imprudencia de ciclista causa accidente en calle Cuauhtémoc

Un joven terminó lesionado, tendido sobre la calle Cuauhtémoc del Centro tras ser arrollado por un ciclista que circulaba en sentido contrario.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del viernes cerca del cruce con la calle Progreso.

El transeúnte, quien intentaba cruzar la calle con precaución, se detuvo momentáneamente para verificar que no viniera ningún vehículo.

Sin embargo, el ciclista, que se desplazaba en sentido opuesto, lo impactó violentamente, derribándolo al suelo.

Testigos del accidente aseguraron que el joven intentó reaccionar a tiempo, pero la imprudencia del ciclista y la falta de precaución en su conducción fueron determinantes para el incidente. La víctima fue rápidamente auxiliada por los transeúntes hasta la llegada de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

El lesionado, cuya identidad no fue revelada, sufrió diversas contusiones, aunque se encontraba consciente al momento de su traslado a un hospital cercano para recibir atención médica. Afortunadamente, no se reportaron lesiones de gravedad.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del ciclista, quien aparentemente no respetaba las normas de tránsito.