Hombre detenido por agredir a pareja frente a hijos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Otilio Montaño se vio interrumpida durante la medianoche de ayer, cuando un episodio de violencia intrafamiliar terminó con un hombre detenido por la Policía Municipal, luego de agredir a su pareja frente a sus hijos.

El arrestado fue identificado como Édgar Norberto Nájera Aguilar, quien fue asegurado en el domicilio marcado con el número 1014 de la calle Mártires de Cananea, entre las calles 6 y 4. Según vecinos, los gritos y la desesperación que se escuchaban desde la vivienda los llevaron a pedir la intervención inmediata de las autoridades.

De acuerdo con el parte oficial, el hombre discutió acaloradamente con su pareja sentimental hasta perder el control y tornarse violento. Lo más lamentable fue que el hecho ocurrió bajo la mirada de sus propios hijos, quienes fueron testigos directos de la escena familiar convertida en pesadilla.

A la llegada de los uniformados, la mujer se encontraba visiblemente alterada, aunque negó haber solicitado apoyo, intentando minimizar lo ocurrido. No obstante, los oficiales procedieron conforme a protocolo, asegurando al agresor y trasladándolo a la Comandancia Municipal para su certificación médica.

Pese a la gravedad del altercado, la víctima decidió no interponer cargos en su contra, lo que derivó en que el detenido quedara encerrado únicamente por faltas administrativas. La situación fue catalogada como un caso más en que el miedo, la dependencia o la costumbre impiden a las víctimas dar el paso hacia una denuncia formal.