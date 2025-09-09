Choque Vehicular en Coahuila: Camioneta Chirey vs Chevrolet Cavalier

MONCLOVA, COAH. – Una mujer al volante de una camioneta Chirey provocó un choque por alcance contra un automóvil Chevrolet Cavalier, luego de no frenar a tiempo y estrellarse en la parte trasera del vehículo, generando daños materiales de consideración y la movilización de las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el cruce del bulevar San José con la calle Sánchez Cárdenas, lugar hasta donde acudieron oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar el peritaje correspondiente.

El afectado, Leonardo David Amaya, explicó que circulaba a bordo de su Chevrolet Cavalier por el bulevar San José y que al llegar al semáforo se detuvo por la luz roja, cuando repentinamente sintió el fuerte impacto ocasionado por la camioneta cerrada que no alcanzó a frenar.

La responsable del percance fue identificada como la conductora Zaira Castañeda Cuéllar, quien manejaba la camioneta Chirey. Ambas unidades permanecieron en el lugar hasta que los oficiales del Departamento de Control de Accidentes deslindaron responsabilidades.

Finalmente, se confirmó que en el accidente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales que serán cubiertos mediante los seguros correspondientes.