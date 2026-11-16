MONCLOVA, COAH.- A esta familia ya no le sorprende tanto escuchar un estruendo frente a su casa, sino descubrir qué vehículo terminó dentro de su propiedad. Y es que, según su propietaria, esta vez fue una Chevrolet Trax, pero no es la primera que acaba como visitante inesperada: alrededor de cuatro automóviles han terminado en su terreno y uno más cayó en la propiedad de su vecino, debido a la falta de precaución de quienes intentan bajar por la pronunciada pendiente de la calle Durango.

El episodio más reciente ocurrió durante la madrugada de este domingo, entre las 05:00 y las 06:00 horas, cuando una Chevrolet Trax gris, propiedad de Omar Garza, descendía por la calle Durango, entre Mazatlán y Altamira, en la colonia Continental Guerrero. Presuntamente, una falla mecánica en el sistema de frenos hizo que quien conducía perdiera el control y se desviara hacia la derecha, avanzando peligrosamente hasta quedar a centímetros de estrellarse contra una de las paredes de la vivienda marcada con el número 924, propiedad de Marta Delgado.

La camioneta terminó atorada en un desnivel que existe entre la banqueta y el terreno de la familia, con dos neumáticos del costado derecho suspendidos, evitando que se produjera un impacto directo contra la construcción. Sin embargo, la sorpresa llegó hasta la mañana, cuando Marta, su esposo Gerardo y sus hijos despertaron y descubrieron que tenían una camioneta prácticamente dentro de su propiedad.

La propietaria señaló que este tipo de accidentes se ha repetido en varias ocasiones y que, con este percance, ya suman aproximadamente cuatro vehículos que han terminado dentro de su terreno, además de otro que cayó en la propiedad de su vecino. Atribuyó estos incidentes a la falta de precaución de los conductores que se aventuran a bajar por la empinada calle Durango.

Alrededor de las 09:00 horas, el propietario de la Trax intentó retirar la unidad con ayuda de otro vehículo particular; sin embargo, testigos solicitaron la intervención de las autoridades. Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al sitio y explicaron que existía un reporte al 911, por lo que no permitirían que la camioneta fuera retirada de manera particular sin realizar primero las diligencias correspondientes.

La posición en la que quedó la unidad complicó las maniobras de rescate. Fue necesario solicitar una grúa y utilizar gatos hidráulicos, piedras y hasta el propio peso de quienes participaron en las labores para conseguir liberarla sin provocar mayores daños. Finalmente, la Chevrolet Trax fue retirada y trasladada a un corralón, mientras que Omar Garza buscaría llegar a un acuerdo con la familia afectada por las posibles afectaciones en su propiedad.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí un buen susto para los habitantes de la vivienda, quienes comenzaron el domingo con una visita inesperada que, por fortuna, no terminó dentro de su sala.