MONCLOVA, COAH.- La noche se convirtió en una jornada de temor para trabajadores de tiendas de conveniencia, luego de que dos delincuentes irrumpieran en distintos establecimientos de la ciudad y, cuchillo en mano, sometieran a los empleados para despojarlos del dinero de las ventas.

El primer atraco se registró alrededor de las 22:00 horas en un negocio ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia José de las Fuentes, donde Marisela se encontraba atendiendo cuando un sujeto ingresó y la sorprendió con un arma blanca.

Sin darle oportunidad de reaccionar, el individuo la amenazó y exigió que le entregara el efectivo. Ante el temor de que pudiera lesionarla, la trabajadora optó por no oponer resistencia y entregó el dinero que se encontraba en las dos cajas registradoras.

Una vez conseguido el botín, el asaltante salió apresuradamente del establecimiento y escapó a bordo de una motocicleta. La afectada proporcionó a las autoridades las características del individuo, a quien describió como un hombre que vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla.

Pero el primer atraco no sería el único. Cerca de las 00:45 horas, otro establecimiento fue blanco de la delincuencia, ahora sobre la avenida Chapultepec, en la colonia Progreso.

En este segundo caso, el negocio acostumbraba atender a sus clientes mediante una ventanilla, por lo que mantenía cerrada la puerta principal. Sin embargo, el trabajador salió momentáneamente a fumar un cigarrillo y, al abrir el acceso, un sujeto aprovechó la oportunidad para introducirse al local.

Una vez dentro, el individuo lo amenazó también con un cuchillo y le exigió el dinero de las ventas. Ante el riesgo de sufrir una agresión, el empleado accedió a las exigencias del delincuente y entregó el efectivo.

Después de cometer el robo, el responsable huyó antes de que pudieran intervenir las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de ambos reportes y recabaron información sobre los presuntos responsables. Los afectados fueron orientados para acudir ante el Ministerio Público y formalizar las denuncias correspondientes.