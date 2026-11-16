MONCLOVA, COAH.- La madrugada se convirtió en una pesadilla para dos hermanos de la colonia Solidaridad, quienes fueron sorprendidos en su propio domicilio por un numeroso grupo de sujetos que presuntamente llegó con la intención de golpearlos. Pese a que intentaron defenderse, la superioridad de sus atacantes terminó por imponerse.

La agresión se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando Juan Alfredo Moreno Peña, de 48 años, y su hermano Luis se preparaban para descansar después de haber convivido con sus familiares durante una carne asada.

La tranquilidad fue interrumpida cuando aproximadamente 11 individuos arribaron a la vivienda ubicada en la calle Tavatzin, en el cruce con Doceava, donde, según el señalamiento de los afectados, comenzaron a golpearlos.

Los hermanos identificaron presuntamente como líder del grupo a un hombre conocido con el apodo de “La Caguama”. Aunque intentaron defenderse y responder a la agresión, poco pudieron hacer frente al número de personas que tenían encima, por lo que terminaron con golpes en distintas partes del cuerpo.

Los hermanos Moreno fueron sorprendidos en su hogar por un grupo de aproximadamente 11 hombres.

Tras pedir auxilio, paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila se trasladaron al domicilio para valorar a los lesionados. Luego de revisarlos, determinaron que las contusiones no ameritaban hospitalización, por lo que ambos rechazaron ser trasladados a un centro médico.

Al explicar lo ocurrido, los hermanos señalaron que el ataque podría tener su origen en un problema anterior con algunos de los presuntos agresores. Según su versión, tiempo atrás habían sorprendido a varios individuos cuando supuestamente intentaban meterse a viviendas de ese mismo sector.

El ataque podría estar relacionado con un incidente previo de robos en la colonia Solidaridad.

Aseguraron que algunos de los señalados estarían relacionados con robos cometidos en la colonia y consideraron que la golpiza pudo tratarse de una represalia por haberlos descubierto en aquella ocasión.

Finalmente, los afectados recibieron orientación para acudir ante el Ministerio Público y formalizar la denuncia, con el propósito de que las autoridades investiguen la agresión, identifiquen a los participantes y deslinden responsabilidades.