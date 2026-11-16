MONCLOVA, COAH.- Una llamada anónima que alertaba sobre la presunta venta de narcóticos provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal hasta un domicilio de la colonia 21 de Marzo, donde supuestamente se comercializaba droga conocida como cristal.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 pasado el mediodía de este domingo. La persona que realizó la llamada señaló una vivienda ubicada sobre la calle 38, en el cruce con 16 de Septiembre, donde presuntamente se distribuían sustancias ilícitas.

Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la venta de cristal en Monclova.

En la denuncia también fue señalado un hombre identificado como José, de 45 años, a quien acusaron de ser el supuesto responsable de vender los narcóticos. Además, el reporte indicaba que su pareja sentimental presuntamente se encontraba amenazada y era obligada a trabajar para él, pese a que supuestamente había solicitado ayuda en repetidas ocasiones.

Ante los señalamientos, policías municipales y agentes de Investigación Criminal se trasladaron al domicilio para verificar la información y descartar cualquier situación de riesgo.

En el lugar, los oficiales dialogaron con una mujer, quien explicó que habitaba la vivienda junto con su esposo Armando y su suegra, esta última con dificultades para mantenerse de pie.

Una vez que los residentes fueron informados sobre el motivo de la intervención, permitieron el acceso de los uniformados para que revisaran el inmueble en busca de alguna sustancia o indicio relacionado con la denuncia.

Los agentes no encontraron evidencia de narcóticos en la vivienda de José.

Sin embargo, durante la inspección no localizaron droga ni elementos que confirmaran la supuesta venta de cristal, por lo que los agentes concluyeron la revisión y se retiraron del domicilio.

De esta manera, la movilización terminó sin personas detenidas ni sustancias aseguradas, luego de que los señalamientos recibidos mediante la llamada anónima no pudieran ser corroborados por las autoridades.

La pareja de José denunció amenazas, pero no se corroboraron los hechos.