MONCLOVA, COAH.- El camino hacia el trabajo terminó con un fuerte susto y cuantiosos daños materiales para un comerciante y sus acompañantes, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por alcance cuando se dirigían a abrir su negocio de gorditas, al norte de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este domingo, sobre la avenida Constitución, a la altura de Estancias de San Juan Bautista, en el cruce con la calle Primera.

En ese punto, César Garza, quien se dedica al comercio, conducía una Mazda CX-5 negra y disminuyó la velocidad para ingresar a un reconocido establecimiento de comida "Doña Merry", donde tenía previsto comenzar sus actividades junto con sus acompañantes.

Sin embargo, detrás de ellos circulaba una Ford F-150 guinda, manejada por Ángel Flores, quien presuntamente no conservó la distancia adecuada ni tomó las precauciones necesarias para frenar, por lo que terminó estrellándose contra la parte posterior de la camioneta cerrada.

El impacto provocó daños considerables en ambas unidades y dejó a sus ocupantes con un fuerte susto, aunque, por fortuna, ninguno presentó lesiones que requirieran atención médica.

Acciones de la autoridad

Tras recibir el reporte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento, realizar el peritaje y establecer las responsabilidades por los daños ocasionados.

Así, antes de que comenzara la venta de gorditas, el comerciante tuvo que atender primero un asunto mucho menos apetitoso: los daños de su camioneta.

Debido a las afectaciones, tanto la Mazda como la Ford fueron trasladadas a un corralón, mientras que los involucrados fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde Ángel Flores buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los gastos de reparación.