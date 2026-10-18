Volcadura de camión de CFE deja dos heridos en Candela

CANDELA, Coah.- La volcadura de un camión que transportaba canastillas destinadas a trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y autoridades la noche del viernes, sobre la carretera estatal 24, a la altura de Candela.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencias 911 alrededor de las 20:00 horas, cuando uno de los trabajadores solicitó ayuda y señaló que la unidad había sufrido un accidente más adelante del ejido El Oro. En la llamada indicó que su compañero presentaba una lesión en el brazo derecho y que, aparentemente, había sufrido una amputación, además de una herida en una pierna.

La alerta provocó la movilización de socorristas de la delegación Monclova de la Cruz Roja Mexicana, quienes se trasladaron hasta el lugar para atender a los ocupantes del vehículo.

Al llegar, encontraron a dos trabajadores externos que brindan servicios relacionados con la fabricación de canastillas para la CFE. Ambos habían salido del Estado de México y se dirigían hacia Sabinas con un cargamento, por lo que transitaban por la carretera estatal 24.

De acuerdo con la información recabada, cuando se encontraban a unos 15 o 20 kilómetros de Candela, en una curva cercana a su destino, el camión perdió estabilidad y terminó recostado sobre la carretera.

Durante la valoración prehospitalaria, los paramédicos confirmaron que uno de los empleados presentaba una lesión en el brazo derecho, mientras que su compañero tenía un golpe en la cabeza. Pese a la alarma generada por el reporte inicial, se descartó que alguno presentara una amputación.

Ambos trabajadores se encontraban estables; sin embargo, fueron trasladados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monclova, para recibir atención médica especializada.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en que ocurrió la volcadura.