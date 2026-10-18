Motociclista resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta Kia cuyo conductor presuntamente no respetó un señalamiento de alto en un cruce de la colonia Praderas del Sur.

El accidente ocurrió la noche de ayer sobre la avenida Obrero Unido, en la intersección con la calle Plan de Guadalupe, donde Víctor Alonso Cantú circulaba en su motocicleta.

De acuerdo con los datos del percance, el joven tenía preferencia de paso cuando la camioneta se atravesó en su trayectoria, lo que provocó la colisión.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras el accidente alteró momentáneamente la circulación en el sector.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien permanecía sobre el pavimento después del choque.

Al sitio también llegaron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el percance.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.

La presunta omisión del señalamiento de alto por parte del conductor de la camioneta figura como el factor señalado en la información disponible sobre el accidente; sin embargo, la responsabilidad deberá determinarse mediante las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se precisó el estado de salud de Víctor Alonso Cantú ni se informó sobre posibles sanciones contra el conductor de la Kia.

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para deslindar responsabilidades.