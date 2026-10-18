Hombre hallado inconsciente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La presencia de un hombre tirado e inmóvil sobre la banqueta, a un costado de la Central de Autobuses de Monclova, generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la noche de este viernes.

El reporte se recibió a través del número de emergencias 911, luego de que transeúntes alertaran sobre una persona que aparentemente yacía inconsciente en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la zona centro.

Al llegar al sitio, los oficiales y socorristas localizaron a Rafael Torres Rodríguez, de 57 años, quien dijo ser originario de Saltillo y se encontraba alcoholizado y tendido sobre la banqueta, cubierto con un suéter.

Ante la posibilidad de que presentara alguna lesión o requiriera atención médica urgente, los paramédicos procedieron a examinarlo para verificar sus condiciones de salud y descartar alguna afectación.

Tras la valoración, se determinó que el hombre se encontraba bien y no presentaba una situación que requiriera atención médica de emergencia, pues al final se descubrió que el saltillense abusó del alcohol.