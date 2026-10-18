Conductor hospitalizado tras accidente en Frontera: Jetta impacta a Honda

FRONTERA, Coah.- Una familia salió ilesa luego de que la camioneta Honda CR-V en la que viajaba fuera impactada por un Volkswagen Jetta gris, cuyo conductor perdió el control y terminó estrellándose contra un negocio abandonado, sobre la carretera 30, a la altura de la colonia Diana Laura.

El accidente ocurrió la noche de ayer en el tramo que conecta San Buenaventura con Frontera, cuando ambos vehículos circulaban por el sector y el automóvil chocó contra la camioneta en la que se desplazaba la familia.

Tras la colisión, el conductor del Jetta perdió el control de la unidad y salió proyectado hacia un establecimiento en desuso, ubicado a un costado de la carretera, donde terminó impactándose.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que se reportara el choque y la necesidad de atender a uno de los involucrados. Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios.

Después de valorar al conductor del Volkswagen Jetta, determinaron su traslado a la Clínica 9 para recibir atención médica.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de que uno de los vehículos terminó contra el inmueble abandonado, los integrantes de la familia que viajaban en la Honda CR-V no sufrieron lesiones, según la información disponible.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades quedaron a cargo de revisar las circunstancias del choque, así como los daños materiales ocasionados, para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.