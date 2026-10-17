Se retorna en la Acereros y tumba a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado al estrellarse contra un automóvil cuyo conductor presuntamente le quitó el derecho de vía al intentar retornar sobre la avenida Acereros, la tarde de este sábado.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:15 horas, en el cruce con la calle Acapulco, donde Eliezer Castillo, conductor de un Nissan Sentra azul, habría realizado la maniobra sin extremar precauciones, cerrándole el paso a Ernesto Hinojosa, quien circulaba en una motoneta Italika azul.

Lesiones del motociclista

Ante la falta de espacio para esquivar el automóvil, el conductor del vehículo ligero terminó impactándose contra el Sentra y salió proyectado contra el pavimento, lo que le provocó diversas lesiones, principalmente en la clavícula.

Testigos del percance solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a las autoridades y a paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para valorar al afectado.

Aunque inicialmente se negaba a ser trasladado a un hospital, el motociclista finalmente aceptó recibir atención médica y fue llevado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se informó que es originario del municipio de Cuatro Ciénegas, donde reside.

Acciones de las autoridades

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

El conductor del Nissan fue trasladado a la comandancia municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para resolver su situación jurídica por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.