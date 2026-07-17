Hombre fallece en accidente de auto en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.– Pablo Roberto Quintero García, de 41 años, perdió la vida la tarde de este viernes tras sufrir un aparatoso accidente sobre la carretera federal número 30, donde el vehículo que conducía salió del camino, derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dejó cables de alta tensión tendidos en la zona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fallecido tenía su domicilio en calle Reforma Agraria número 140, de la colonia Ejido Saca de Bucareli, en San Buenaventura, Coahuila.

El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas y generó una intensa movilización de cuerpos de rescate, corporaciones policiacas y personal de la CFE, debido al riesgo que representaban los cables energizados que quedaron a escasos metros de la unidad siniestrada.

Los primeros reportes indican que Quintero García viajaba solo a bordo de un vehículo Ford Fusion, modelo 2013, color guinda, cuando, por causas que son investigadas por las autoridades, perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica e impactó violentamente contra un poste de electricidad, el cual fue derribado junto con parte del tendido eléctrico.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila y elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron al sitio tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias. Sin embargo, al valorar al conductor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron por completo la circulación en ese tramo de la carretera federal 30 mientras personal especializado de la CFE realizaba las maniobras para desenergizar la línea y eliminar el riesgo de un nuevo accidente.

Peritos y agentes de las corporaciones correspondientes realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones para establecer con precisión la mecánica del accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.