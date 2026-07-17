Lesionados en volcadura de camioneta en Escobedo durante retiro espiritual

ESCOBEDO, COAH.- Un viaje con destino a un retiro espiritual estuvo a punto de terminar en tragedia, luego de que una camioneta en la que viajaban un sacerdote y un grupo de jóvenes volcó aparatosamente sobre la carretera federal 57, dejando varios lesionados.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 33, cerca de Estación Hermanas, donde una camioneta Ford tipo combi, de color blanco, salió de la carpeta asfáltica después de que el conductor perdiera el control del volante.

La unidad dio varias volteretas hasta quedar completamente volcada, con las llantas hacia arriba, provocando momentos de angustia entre los ocupantes.

En el vehículo viajaban el sacerdote José Raúl Pérez y diez jóvenes procedentes de Ciudad Acuña, quienes se dirigían a la Diócesis de Saltillo para participar en un encuentro religioso.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron paramédicos del SAMU, Bomberos y personal de Protección Civil de Escobedo para brindar auxilio a los ocupantes.

Pese a la magnitud del accidente, todos lograron salir de la camioneta por sus propios medios. La mayoría sufrió golpes y lesiones menores; sin embargo, algunos de los jóvenes fueron trasladados a un hospital de Monclova para una valoración médica y descartar lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, con apoyo de la Policía Municipal de Escobedo, resguardaron el área mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad accidentada e iniciar el peritaje que permitirá establecer las causas del percance.