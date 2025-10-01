Altercado Nocturno en Zona Centro de Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un reporte por riña entre dos mujeres vecinas en la colonia Zona Centro generó la movilización de la Policía Municipal durante la madrugada del miércoles.

La llamada de auxilio ingresó al sistema de emergencias poco después de la 01:00 de la mañana, señalando que en el cruce de Ocampo y Matamoros se desataba un altercado en plena vía pública.

Los denunciantes mencionaron gritos, empujones y hasta amenazas entre las dos involucradas.

Cuando los agentes arribaron al sitio, las presuntas protagonistas no se encontraban peleando; por el contrario, ambas se ocultaron en sus domicilios para evadir cualquier sanción.

Testigos aseguraron que momentos antes estuvieron a punto de llegar a los golpes, pero al escuchar las sirenas de las patrullas se dispersaron.

Al no localizar a las damitas, las autoridades no pudieron realizar detenciones ni levantar actas formales, aunque sí reforzaron la vigilancia en la zona para evitar que el pleito vecinal se reanudara.