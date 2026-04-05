Camioneta se vuelca y cae en voladero: dos heridos en Escobedo

ESCOBEDO, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la tarde de ayer en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 58, terminó con una camioneta en el fondo de un voladero de más de 15 metros y dos paisanos lesionados, uno de ellos de gravedad, al salir proyectado del vehículo, lo que movilizó a autoridades y paramédicos de Protección Civil de Escobedo.

Los lesionados fueron identificados como Jesús Cortez Hernández, de 58 años, quien conducía la unidad, y Carmen Cortez, de 60, quienes viajaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux cuando, por razones aún no esclarecidas, el operador perdió el control del volante. La unidad se salió de la cinta asfáltica, volcó y cayó de manera aparatosa hacia el barranco.

La fuerza del impacto fue tal que Jesús salió proyectado varios metros fuera de la camioneta, quedando a más de tres metros de la camioneta destrozada. Su acompañante permaneció al interior entre los restos retorcidos de la unidad, que acabó prácticamente destruida.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato a los números de emergencia, lo que permitió la rápida respuesta de paramédicos de Protección Civil del municipio de Escobedo.

Debido a lo complicado del terreno, los rescatistas tuvieron que descender por el voladero para llegar hasta las víctimas, estabilizarlas y extraerlas para abordarlas a la ambulancia. Finalmente, ambas personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedaron bajo atención médica.

La camioneta permaneció destrozada al fondo del barranco mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y ordenaban su extracción.