Detonaciones en el centro de Monclova: despliegue policiaco inmediato

MONCLOVA, COAH.— Una noche de tensión se vivió en pleno Centro de la ciudad luego de que se reportara a varios hombres armados, a bordo de motocicletas, que intentaron golpearla y realizaron detonaciones al aire, lo que provocó un fuerte operativo policiaco durante la madrugada de este sábado.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:30 horas, cuando la usuaria llamó al 911 asegurando que varios sujetos armados circulaban por la calle Benito Juárez, en su cruce con Torreón, donde además le habrían intentado causar daño físico mientras disparaban sus armas.

La alerta encendió de inmediato los protocolos de seguridad y provocó la rápida movilización de unidades de la Policía Municipal, que arribaron en cuestión de minutos para tomar conocimiento y tratar de localizar a los presuntos agresores.

Un amplio despliegue de patrullas recorrió calles y callejones del primer cuadro de la ciudad, extendiendo la búsqueda hacia sectores cercanos. A las labores se sumaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes también realizaron rondines en la zona con la intención de ubicar a los supuestos civiles armados.

Pese al operativo que se prolongó varios minutos, no fue posible localizar a los motociclistas señalados, ni tampoco a la mujer que había realizado el reporte inicial. Ante la falta de una parte afectada, los oficiales documentaron los hechos y continuaron con la vigilancia preventiva durante la madrugada.

El incidente generó preocupación entre los vecinos del Centro, quienes observaron el despliegue policial derivado del reporte de detonaciones, el cual no se descarta que pudo tratarse de una broma de mal gusto.