Monclova: Choque entre camioneta y Aveo causa tráfico

MONCLOVA, COAH.— Un descuido al volante combinado con el pavimento mojado terminó en un choque por alcance que, aunque no dejó personas lesionadas, sí generó un caos momentáneo en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

El accidente ocurrió la tarde de ayer sobre la carretera federal 57, a la altura del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde el conductor Julio Zárate, al mando de una camioneta Ford Ecoline blanca, no logró detenerse a tiempo y se proyectó directamente contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo gris.

De acuerdo con los reportes de Control de Accidentes, la carpeta asfáltica se encontraba resbalosa tras una ligera llovizna, lo que habría contribuido a que Julio perdiera el control y terminara embistiendo el vehículo que tenía enfrente.

El Aveo, conducido por Jesús Ángel, permanecía detenido en espera de la luz verde del semáforo cuando fue sorprendido por el golpe, que dejó daños visibles en la defensa y cajuela.

Socorristas de Cruz Roja valoraron a los involucrados y confirmaron que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital. En tanto, peritos municipales tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Durante varios minutos, la circulación se vio parcialmente afectada mientras retiraban las unidades y se restablecía el flujo vehicular. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente cuando las condiciones del pavimento pueden convertirse en un factor de riesgo.