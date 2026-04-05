Protección Civil intensifica vigilancia en Nadadores para prevenir accidentes

NADADORES, COAH.— En pleno arranque de la temporada vacacional, autoridades municipales redoblaron la vigilancia en los principales puntos turísticos del municipio, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que las familias disfruten con tranquilidad de los balnearios y áreas naturales.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública recorren de manera constante riberas, pozas y parajes recreativos, donde se ha incrementado notablemente la afluencia de visitantes. Las autoridades señalaron que estos patrullajes forman parte de un operativo especial implementado para evitar tragedias relacionadas con descuidos, exceso de confianza o consumo de alcohol en zonas de riesgo.

Bajo el lema "Tu seguridad es nuestra prioridad", los oficiales exhortaron a turistas y habitantes a acatar las recomendaciones emitidas, entre ellas no ingresar a cuerpos de agua si no se sabe nadar, vigilar en todo momento a los menores y evitar exponerse en zonas profundas o resbalosas.

El municipio destacó que este reforzamiento operativo también busca impulsar el turismo local, promoviendo los atractivos naturales de Nadadores como una alternativa segura y cercana para las familias que buscan convivir durante el periodo vacacional.