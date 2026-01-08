Trasladarán a Galvestón a niña con quemaduras de la ´Occi´

MONCLOVA, COAH.– Con el rostro marcado por el cansancio y la voz quebrada por la angustia, Mónica Abigail Romero García enfrenta uno de los momentos más duros de su vida: su pequeña hija Margarita, de apenas un año y dos meses, lucha por recuperarse tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado al echarse encima una olla de frijoles hirviendo, mientras la familia intenta reunir recursos para cubrir los gastos médicos que ya ascienden a 30 mil pesos en un hospital privado, donde espera ser trasladada a un hospital en la ciudad de Galveston, Texas.

El trágico accidente ocurrió la noche del miércoles en un domicilio ubicado sobre la Privada Ayuntamiento, en la colonia Occidental. De acuerdo con la madre, en cuestión de segundos la vida de la menor cambió por completo cuando la bebé, en su andador, jaló el cable eléctrico de la olla. "La tomé y me metí a bañar con ella, le quité la ropa como pude... al salir a la calle una vecina me ayudó y rápido nos llevó al hospital", relató Mónica Abigail, aún conmocionada por lo ocurrido.

Margarita presenta quemaduras de segundo y tercer grado del cuello hacia abajo, así como en una de sus piernas, lesiones que obligaron a su ingreso inmediato a un hospital privado, donde fue estabilizada gracias a la pronta intervención médica. La madre, acompañada de su hija mayor de cuatro años, agradeció de manera especial al pediatra Samuel Flores Barajas, quien brindó atención oportuna a la pequeña en los momentos más críticos.

A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, respondió de manera solidaria y gestionó una ambulancia aérea para canalizar a la menor a Galveston, Texas, tal como ocurrió en su momento con la niña María José, del municipio de Castaños. Incluso, una fundación ya se puso en contacto con la familia para apoyar en el proceso de traslado, el cual podría realizarse durante la madrugada de este jueves o la mañana del viernes tras compartir formularios con su madre y su abuelo materno.

Sin embargo, mientras se concreta el apoyo institucional y médico, la cuenta del hospital continúa incrementándose. Por ello, la madre y los abuelos de Margarita hicieron un llamado urgente a la ciudadanía, asociaciones civiles y personas solidarias para contribuir "con un granito de arena" y ayudar a cubrir la deuda inmediata.

Para quienes deseen apoyar, la familia puso a disposición la cuenta bancaria 4152 3145 4376 9460 del banco BBVA, confiando en la solidaridad de la comunidad para que la pequeña Margarita pueda continuar su lucha por la vida sin que el peso económico se convierta en otro obstáculo.