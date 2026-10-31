Neblina provoca volcadura; muere trabajador de 25 años

DE LA NOTA:

La densa neblina que cubría la carretera federal número 57 durante las primeras horas de este sábado habría sido un factor determinante en un fatal accidente que cobró la vida de un trabajador de 25 años y dejó a otros cuatro lesionados, luego de que la camioneta en la que viajaban saliera del camino y volcara en repetidas ocasiones.

El percance ocurrió minutos antes de las 7:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 57, en el municipio de Escobedo, donde una Ford Expedition azul terminó entre los terrenos aledaños a la carretera, después de dar varias volteretas.

Detalles del accidente

Al volante se encontraba Jesús Alfredo Gonzáles Alcocer, de 35 años, quien viajaba acompañado de siete compañeros de trabajo. El grupo había partido de Arkansas City, Estados Unidos, y tenía como destino el municipio de Viesca, Coahuila.

Según la versión del conductor, al llegar a una gasolinera en Sabinas, su compañero Juan Diego de la Rosa se ofreció a apoyarlo con el manejo debido al cansancio que acumulaba tras el recorrido.

Sin embargo, al continuar por la carretera y descender por una pendiente cercana al kilómetro 57, la visibilidad se complicó por la intensa neblina. Jesús Alfredo declaró que no logró distinguir adecuadamente el camino, perdió el control de la camioneta y terminó fuera de la carretera, donde la unidad comenzó a volcar.

La magnitud del accidente tuvo consecuencias fatales para Julio César Aguirre Muñoz, de 25 años, quien salió proyectado del vehículo y falleció en el lugar. Además, cuatro de sus compañeros sufrieron diversas lesiones.

Paramédicos de Escobedo, junto con elementos de Bomberos y Protección Civil, se movilizaron para atender la emergencia. En el sitio confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales y brindaron atención a los sobrevivientes.

Los trabajadores lesionados fueron identificados como Gerardo González, Maximiliano Gándara, Francisco Calvillo y Francisco Almeraz. Después de recibir los primeros auxilios, fueron trasladados en ambulancias al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde inicialmente se reportó que su estado de salud se encontraba fuera de peligro.

Respuesta de emergencia

Por su parte, Juan Diego de la Rosa resultó ileso, mientras que Jesús Alfredo González Alcocer quedó a disposición de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de realizar el peritaje correspondiente, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron para llevar a cabo las diligencias relacionadas con el fallecimiento.

El tramo fue acordonado para facilitar los trabajos de las autoridades y, una vez concluido el procedimiento, el cuerpo de Julio César fue trasladado al Servicio Médico Forense de Monclova para los trámites legales.

La tragedia dejó al descubierto los riesgos de transitar por la carretera 57 bajo condiciones de visibilidad reducida. Un viaje que tenía como destino el municipio de Viesca terminó con un trabajador sin vida y cuatro más hospitalizados.