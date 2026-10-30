Alumnas de UNIVAS Saltillo denuncian agresiones durante evento de Halloween

SALTILLO COAH.-Lo que comenzó como una actividad de Halloween terminó bajo señalamientos de presunta violencia sexual. Cuatro alumnas del UNIVAS denunciaron haber sido víctimas de agresiones por parte de varios estudiantes durante el recorrido de la denominada Casa del Terror, instalado dentro del plantel educativo.

De acuerdo con testimonios difundidos por integrantes de la comunidad estudiantil, la actividad fue organizada por los propios alumnos, quienes acondicionaron diferentes espacios de la institución y utilizaron disfraces de personajes relacionados con las celebraciones de Halloween.

Sin embargo, las condiciones de oscuridad durante el recorrido y el uso de disfraces habrían sido aprovechados por varios participantes para cometer las presuntas agresiones contra sus compañeras.

Los hechos se hicieron públicos después de que las jóvenes compartieran sus testimonios, situación que provocó indignación entre otros estudiantes y derivó en momentos de tensión dentro de las instalaciones.

Según las versiones difundidas, algunos alumnos habrían intentado agredir a los señalados como presuntos responsables, por lo que varios profesores intervinieron para protegerlos y evitar un enfrentamiento entre estudiantes.

La actuación del personal docente también generó inconformidad entre integrantes de la comunidad estudiantil, quienes cuestionaron la manera en que se atendió la situación ante la gravedad de los señalamientos.

Los estudiantes que hicieron pública la denuncia aseguraron que los presuntos responsables ya habían sido identificados.

Ante lo ocurrido, las cuatro alumnas anunciaron que acudirían a la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias correspondientes y solicitar que se investiguen los hechos.

Hasta el momento, la información difundida no confirma que exista una denuncia formal ante el Ministerio Público ni que las autoridades hayan emitido algún pronunciamiento o determinado responsabilidades.

El caso abre cuestionamientos sobre las medidas de seguridad, vigilancia y supervisión durante las actividades recreativas organizadas dentro de las instituciones educativas.

Será mediante las investigaciones ministeriales como podrán esclarecerse las circunstancias de lo ocurrido y determinarse si existen responsabilidades penales.