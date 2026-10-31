Aparatosa volcadura en la carretera 57: Mujer de 62 años sale ilesa en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una aparatosa volcadura se registró la mañana de este sábado sobre la carretera federal número 57, donde una mujer de 62 años perdió el control de la camioneta que conducía y terminó fuera de la cinta asfáltica, con la unidad completamente volcada.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:12 horas, a la altura del kilómetro 86, en el municipio de Sabinas. La conductora fue identificada como Beatriz Chávez Guevara, originaria de San Luis Potosí y residente de Nava, quien viajaba al volante de una Jeep Commander negra.

Circunstancias del accidente

Por causas que hasta el momento no habían sido establecidas, la mujer perdió el control de la camioneta y salió intempestivamente de la carretera, hasta terminar con el vehículo apoyado sobre el capacete.

Tras el fuerte impacto, Beatriz permaneció dentro de la unidad, pero consiguió salir por sus propios medios, en una situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Sabinas, acudieron para brindarle atención prehospitalaria y valorar su estado de salud. Afortunadamente, no presentó lesiones que hicieran necesario su traslado a un hospital.

Respuesta de los servicios de emergencia

Al sitio también llegaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Guardia Nacional, estos últimos encargados de realizar el peritaje para determinar las circunstancias del percance.

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades solicitaron una grúa para retirar la camioneta y trasladarla a un corralón, pues terminó con severos daños materiales.

Aunque la conductora logró salir ilesa de la volcadura, su vehículo quedó prácticamente destrozado.