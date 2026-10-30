Accidente en Monclova: camioneta impacta infraestructura urbana

MONCLOVA, Coah.- Una camioneta terminó fuera del camino y montada sobre infraestructura urbana, luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba por el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, en el sector Oriente de la ciudad.

Aunque el impacto ocasionó daños considerables en la unidad y derribó una luminaria y un señalamiento de nomenclatura, el joven que manejaba salió ileso.

El accidente fue reportado alrededor de las 10:40 horas al sistema de emergencias 911, en el tramo comprendido entre la carretera estatal número 24 y la federal 57, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila y cuerpos de auxilio.

En el lugar encontraron una camioneta Chevrolet GMC Sierra negra, que había abandonado la carpeta asfáltica y terminado encima de las estructuras metálicas. De

Los primeros indicios apuntan a que el exceso de velocidad, combinado con el pavimento húmedo, habría provocado que el conductor perdiera el dominio del volante. Sin control, la camioneta se salió del camino y terminó impactándose contra la luminaria y el señalamiento.

El automovilista fue identificado como Óscar Hernán Castillo Baltazar, de 19 años, quien no presentó lesiones, pese a los daños que sufrió principalmente la parte frontal del vehículo.

Posteriormente, personal de grúas realizó las maniobras necesarias para retirar la camioneta y las estructuras afectadas, además de liberar el área y restablecer las condiciones de seguridad para quienes transitaban por el libramiento.