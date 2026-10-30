Seguridad pública acude a Monclova tras denuncia de adulta mayor

MONCLOVA, Coah.- Una adulta mayor solicitó la intervención de Seguridad Pública municipal luego de denunciar que una empleada de la empresa WIZZ presuntamente se negó a devolverle un monedero que había olvidado en una tienda de conveniencia del bulevar Benito Juárez.

El incidente ocurrió la noche del viernes, cuando la mujer acudió al establecimiento para realizar algunas compras. Al retirarse, por un descuido dejó olvidado su monedero dentro del negocio, sin percatarse de que sus pertenencias permanecían en el lugar.

Horas después recordó dónde lo había dejado y regresó a la tienda para recuperarlo.

Al preguntar por sus pertenencias, los encargados le informaron que una trabajadora de la empresa WIZZ, identificada como Blanca, había encontrado el objeto. Ante esa información, la afectada acudió directamente a las instalaciones de la compañía para solicitar que le entregaran su propiedad.

Sin embargo, según la versión de la adulta mayor, la empleada manifestó que no devolvería el monedero, situación que derivó en un conflicto y motivó la solicitud de apoyo policial.

Elementos de Seguridad Pública municipal acudieron al reporte para tomar conocimiento de lo ocurrido. En el lugar, los oficiales escucharon la versión de la mujer, quien señaló directamente a la trabajadora como la persona que tenía sus pertenencias.

Tras conocer el señalamiento, los uniformados le explicaron que debía acudir ante el Ministerio Público para presentar una denuncia formal y permitir que la autoridad competente diera seguimiento legal al caso.

La adulta mayor recibió orientación sobre el procedimiento que debía realizar para reclamar sus pertenencias y solicitar una investigación.

Hasta el momento, no se ha informado que exista una denuncia formal ni una resolución de las autoridades sobre el señalamiento contra la trabajadora.