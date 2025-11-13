Choque entre motociclistas deja heridos en Monclova: Boulevard Francisco I. Madero

MONCLOVA, COAH. – Un violento choque entre dos motociclistas dejó a ambos conductores lesionados la tarde de este jueves en el cruce de Boulevard Francisco I. Madero y Acereros.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas cuando uno de los involucrados ignoró la luz roja del semáforo, provocando el impacto que movilizó rápidamente a las autoridades y cuerpos de emergencia.

Según las declaraciones de Antonio ´N´, un joven de 17 años, él circulaba en su motocicleta Italika color negra, dirigiéndose hacia su casa en la colonia San Miguel.

El menor explicó que, como parte de su ruta habitual, se acercaba al cruce con la avenida Acereros sin prever la colisión que sufriría en cuestión de segundos.

De manera imprudente, Amilkar Herrera Cepeda, de 23 años, circulaba en una motocicleta Italika roja y presuntamente desobedeció la señal de alto, continuando su trayecto sin frenar mientras circulaba por la avenida Acereros para tomar el bulevar Madero con rumbo a su casa en la colonia Guadalupe. El impacto entre ambas motocicletas fue inmediato y violento, lanzando a ambos conductores al pavimento.

Afortunadamente, Antonio ´N´ presentó lesiones menores, pero fue Amilkar quien sufrió golpes de mayor gravedad y tuvo que ser trasladado de inmediato por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) al Hospital de la Cruz Roja Mexicana.

Los elementos de Control de Accidentes se encargaron de acordonar la zona y llevar a cabo el peritaje correspondiente.

Recogieron testimonios de los testigos del accidente, quienes corroboraron que el conductor de la motocicleta roja fue el responsable del siniestro al no respetar el semáforo en rojo.