Hombre de la tercera edad lesionado tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de la tercera edad provocó la movilización de elementos municipales y servicios de emergencia en la Zona Centro, luego de ser localizado con una lesión sangrante tras tropezar, perder el equilibrio y caer aparatosamente sobre la calle Juárez.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió alrededor de las 16:20 horas, cuando oficiales de la unidad 224 realizaban un recorrido de vigilancia y fueron detenidos mediante señas por un ciudadano identificado como Luis Antonio Morales Salinas, quien solicitó apoyo urgente para el adulto mayor lesionado.

El afectado fue identificado como Jesús Oviedo, de 76 años, quien presentaba una herida sangrante producto de la caída. La presencia de sangre y el evidente dolor del hombre generaron alarma entre los transeúntes que se acercaron para intentar auxiliarlo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los oficiales solicitaron de inmediato la intervención de personal médico. Minutos después arribó una ambulancia de Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al lesionado, determinando que requería ser trasladado al hospital de la benemérita institución. En el sitio, los socorristas brindaron los primeros auxilios y controlaron el sangrado antes de asegurar al paciente para su traslado.

Una vez en el Hospital de Cruz Roja, el adulto mayor fue sometido a una sutura y quedó bajo supervisión médica para descartar complicaciones. Autoridades informaron que el estado del lesionado se mantiene estable. La rápida intervención de ciudadanos, policías y paramédicos evitó que la situación pasara a mayores, demostrando la importancia de la coordinación en emergencias en la Zona Centro.