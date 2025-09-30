Bebé de meses resulta lesionada tras caer de vehículo en movimiento

CASTAÑOS, COAH.– Una bebé de apenas meses de nacida resultó lesionada la tarde de ayer, luego de que se le resbaló a su madre de los brazos al intentar descender de un vehículo en movimiento en el primer cuadro de la ciudad.

El incidente provocó alarma entre peatones y automovilistas que atestiguaron la angustiante escena.

El percance ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas. Según los primeros reportes, la mujer abrió la puerta del automóvil antes de que este se detuviera por completo y, en el intento de bajar apresuradamente, perdió el equilibrio. Fue en ese momento cuando la pequeña se deslizó de sus brazos y cayó al pavimento, golpeándose el pie derecho.

Testigos relataron que la madre entró en pánico y pidió ayuda desesperadamente, mientras la bebé lloraba desconsolada. Personas que se encontraban cerca llamaron al 911 para solicitar asistencia médica.

Paramédicos acudieron con rapidez, brindaron las primeras atenciones a la menor y valoraron que, aunque el golpe no parecía comprometer su vida, era necesario trasladarla a un hospital para una revisión más completa. La niña fue llevada en ambulancia a la clínica del ISSSTE en Monclova, acompañada por su madre.

Elementos de Seguridad Pública escoltaron la unidad de emergencia para agilizar el traslado y evitar contratiempos. Bomberos voluntarios también apoyaron en la atención inicial y en el control de la situación.

Personal médico confirmó más tarde que la bebé se encontraba estable y sin lesiones graves, aunque permanecería bajo observación para descartar cualquier afectación interna o complicación posterior.

Ante lo sucedido, autoridades municipales informaron que se abrió un expediente para investigar las circunstancias del hecho, pues la acción imprudente de la madre puso en riesgo la integridad de la pequeña.