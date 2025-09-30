Detenido hombre tras riña en La Ribera de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Policía Municipal se movilizó a la colonia La Ribera, luego que vecinos reportaron fuertes gritos provenientes de una vivienda ubicada en la calle Río San Juan, entre avenida Nogalar y La Ribera, la tarde de ayer.

Al llegar, elementos preventivos confirmaron que se trataba de una riña entre un hombre conocido como "Gory" y una joven apodada "La Güera".

De acuerdo con testigos, el conflicto inició cuando "La Güera", presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, le exigió dinero prestado al "Gory", quien se negó. Esto provocó la agresión que terminó en pleito.

Las autoridades intervinieron para calmar la situación y trasladaron al "Gory" a la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas.