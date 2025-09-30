Trailero causa destrozos al enganchar cables en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Vecinos de la colonia Buenos Aires se llevaron un susto la tarde de ayer luego de que un tráiler derribara el cableado en la esquina de Jacinto Sánchez con Mayor Juan Castro, dejando caos y destrucción.

El vehículo involucrado fue un Freightliner rojo, sin placas, cuyo conductor, identificado como Héctor Javier Ríos Rivas, de 58 años, no dimensionó las dimensiones de la unidad y terminó enganchando los cables de un domicilio.

A pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el propietario del inmueble afectado no salió del domicilio y permanece en calidad de desconocido.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente y aseguraron al trailero para que responda por los daños que causó en su paso por la colonia.