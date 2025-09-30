Detenido 'El Pelón' por Consumo de Sustancias Tóxicas

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un albañil identificado como Aarón Gerónimo Duque Sánchez, alias "El Pelón", de 35 años, luego de ser sorprendido drogándose en calles de la colonia Héroes del 47, la tarde de ayer.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:20 horas cuando oficiales asignados a la unidad 236 de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia en la calle Jiménez, en dicha colonia.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Duque Sánchez inhalando sustancias tóxicas, lo que derivó en su inmediata detención por parte de los oficiales.

Al ser trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, el detenido se identificó como Aarón Gerónimo Duque Sánchez, residente de la colonia Hipódromo, quien quedó a disposición del juez calificador en turno debido a la falta administrativa cometida, al inhalar sustancias tóxicas

El detenido, conocido en la zona como "El Pelón", fue ingresado a las celdas municipales, donde permanecerá hasta que se determine la resolución de su caso.