Taxista provoca colisión al invadir carril en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un taxista ocasionó un aparatoso accidente al invadir el carril de circulación de un automóvil particular mientras tomaba un retorno bajo el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura del Seguro Social.

El percance ocurrió cerca del mediodía de este martes sobre los carriles que corren de norte a sur, movilizando a oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con el reporte, el responsable fue un taxi Nissan Tsuru blanco, modelo 2016, conducido por Ricardo Ramos Espinoza, de 63 años, vecino de la colonia La Sierrita en Frontera.

Al intentar incorporarse desde el retorno ubicado en el cruce con la avenida Venustiano Carranza, invadió el carril por el que circulaba un Ford Figo blanco, modelo 2017.

El auto afectado era conducido por Leonardo Flores Calva, de 30 años, quien se desplazaba con preferencia cuando el taxi se atravesó en su trayectoria, provocando el impacto.

Aunque no hubo personas lesionadas, los daños materiales fueron cuantiosos. Una grúa remolcó el taxi y lo trasladó a un corralón en lo que se deslindan responsabilidades.

En el sitio, Ramos Espinoza manifestó su intención de llegar a un acuerdo con el afectado para cubrir los daños ocasionados, mientras los peritos elaboraron el parte correspondiente.