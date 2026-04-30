La Fiscalía General del Estado de Coahuila celebra el Día del Niño en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– En el marco del Día del Niño, la Fiscalía General del Estado de Coahuila no solo reforzó la cercanía con la ciudadanía, sino que también llevó alegría y reconocimiento a los más pequeños durante una jornada especial realizada en el CAM "Yolanda de la Garza Martínez".

A través del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera, se impartió una plática informativa dirigida a madres y padres de familia, donde personal especializado y elementos de la Agencia de Investigación Criminal abordaron temas de prevención y seguridad, fortaleciendo el vínculo entre autoridades y comunidad.

Sin embargo, el momento más significativo llegó al finalizar la actividad, cuando las autoridades dejaron de lado la formalidad para enfocarse en lo más importante del día: las niñas y los niños. En su honor, se llevó a cabo una convivencia especial, acompañada de una exposición de trabajos realizados por los propios estudiantes, en un ambiente lleno de sonrisas, inclusión y sana convivencia.

La celebración del Día del Niño se convirtió así en un espacio donde, además de aprender, los pequeños pudieron sentirse reconocidos y respaldados por las instituciones, en un entorno seguro y cercano.

En el evento participaron José Gerardo Villarreal Ríos, director del Centro de Profesionalización de la FGE; Argelia Quintero Limón, directora del Instituto de Estudios Penales; y Lucero Meléndez, directora del CAM, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal Región Centro, bajo el mando del Inspector Roberto Torres.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía reafirma su compromiso no solo con la seguridad, sino también con el bienestar y desarrollo integral de la niñez, recordando que hoy, más que nunca, los protagonistas fueron ellos.