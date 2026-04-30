Chocan camioneta y contra contenedor

MONCLOVA, COAH.– Un imprudente intento por avanzar más rápido terminó en un aparatoso accidente que dejó a dos hombres lesionados, luego que la motocicleta en la que viajaban fue impactada por una camioneta en calles de la colonia Praderas del Sur.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves sobre la calle 1º de Enero, en el cruce con Melquiades Ballesteros, donde Alberto García, de 28 años, vecino de la colonia Burócratas, conducía una motocicleta Italika en color rojo con negro.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista optó por circular por el acotamiento, una maniobra que resultó peligrosa, ya que terminó atravesándose en la trayectoria de una camioneta Chevrolet Pick-up color blanco, manejada por Israel Ferrer.

El impacto fue inevitable. Tras el golpe, tanto el conductor como su acompañante, identificado como Luis Saucedo, de 68 años y vecino de la colonia Calderón, salieron proyectados violentamente hasta estrellarse contra un contenedor de basura.

El fuerte accidente generó la rápida movilización de cuerpos de auxilio, luego de que testigos solicitaran apoyo al ver a los lesionados tendidos sobre el pavimento. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria, estabilizando a ambos hombres antes de trasladarlos de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo observación médica.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, determinando como presunto responsable al conductor de la motocicleta, debido a que circulaba por un carril no permitido.

La motocicleta involucrada fue asegurada mediante una grúa y trasladada a un corralón, mientras se llevan a cabo los trámites correspondientes.