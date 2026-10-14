Libran paisanos fuerte Choque

CASTAÑOS, Coah.- Una familia de paisanos salió ilesa de un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde del miércoles sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Saltillo, a la altura de Hacienda Guadalupe.

El percance involucró una camioneta Chevrolet Sierra de modelo reciente, en la que viajaban los integrantes de la familia. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, de acuerdo con la información disponible.

Tras percatarse de lo ocurrido, varios automovilistas que transitaban por el sector detuvieron su marcha para auxiliar a los viajeros y reportar el incidente, mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

La situación generó movilización entre quienes circulaban por esta vía federal, debido a las condiciones en que quedó involucrada la camioneta y a la necesidad de verificar el estado de sus ocupantes.

Minutos después, oficiales de la Guardia Nacional arribaron al lugar, en las inmediaciones de Hacienda Guadalupe, para tomar conocimiento de los hechos y atender el reporte correspondiente.

La intervención de los elementos federales permitió iniciar las actuaciones relacionadas con el accidente, mientras los conductores que se habían detenido brindaban apoyo a la familia.

Hasta el momento, no se han precisado las causas que provocaron el percance ni las circunstancias en que ocurrió.

Tampoco se proporcionaron mayores detalles sobre los daños materiales que presentó la unidad.

El saldo reportado fue favorable para los viajeros, quienes lograron salir del accidente sin lesiones, pese a la magnitud del incidente.

El hecho movilizó a conductores y autoridades en uno de los tramos carreteros que conectan Monclova con Saltillo.

La atención se concentró en auxiliar a los ocupantes y verificar su condición, sin que se reportaran personas heridas.