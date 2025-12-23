Motociclista de Rappi resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución y las prisas por cumplir con una entrega terminaron en un aparatoso accidente vial la tarde de ayer, cuando un repartidor de comida rápida resultó lesionado tras protagonizar un choque en el cruce de la calle Brasilia y la avenida Acereros, en la colonia Guadalupe, en Monclova.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista, adscrito a la plataforma de reparto Rappi, circulaba a exceso de velocidad y, al llegar a la intersección, omitió respetar el señalamiento de alto obligatorio. Esta imprudencia provocó que fuera impactado por un automóvil Dodge Neon, color blanco, que se desplazaba con preferencia de paso.

El impacto fue de consideración y ocasionó que el repartidor saliera proyectado varios metros, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica con visibles lesiones. Automovilistas y vecinos que presenciaron el percance solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del GRUM arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue identificado como Sergio Luis Lij, de 35 años de edad. El hombre presentaba golpes contusos y posibles lesiones internas, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica más completa.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encargaron de acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, determinando que la causa principal del choque fue la imprudencia del motociclista al no respetar el alto.

Ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.