Motociclista lesionado tras accidente en Monclova: Cruz Roja lo atiende

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia de un motociclista volvió a cobrar factura la noche de ayer, luego de que resultó lesionado tras provocar un fuerte accidente vial al no respetar un señalamiento de alto en la intersección de las calles Altos Ibarra y Pedro Aranda, en plena Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba a exceso de velocidad y sin las debidas medidas de precaución, lo que ocasionó que fuera impactado por un vehículo que transitaba con preferencia de paso. El choque generó alarma entre peatones y automovilistas que se encontraban en el lugar, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba diversas lesiones tras la caída, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital para su valoración médica. Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable, aunque quedó bajo observación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al cruce para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Un oficial de la corporación señaló que este percance no fue un hecho aislado, ya que en un lapso menor a dos horas se atendieron al menos cinco accidentes viales relacionados con motociclistas imprudentes.

El uniformado indicó que la mayoría de estos incidentes derivaron de la falta de cultura vial, al no respetar señalamientos y circular sin equipo de seguridad, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones graves al verse involucrados en choques con automovilistas.