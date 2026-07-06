se pasa el rojo y manda a familia al hospital

Una familia integrada por un matrimonio y su hijo de apenas dos años terminó hospitalizada la mañana de este lunes, luego de verse involucrada en un fuerte accidente vial registrado en el cruce de la carretera federal 57 y la avenida Constitución, al norte de la ciudad.

El accidente ocurrió en el cruce de la carretera federal 57 y la avenida Constitución, generando una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, generando una intensa movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Guardia Nacional División Caminos, además de dejar cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Isaac Martínez Escobedo, de 22 años de edad, conducía una camioneta Toyota con dirección al norte de Monclova, acompañado por su esposa y su pequeño hijo de dos años.

Isaac Martínez Escobedo, de 22 años, viajaba con su esposa e hijo cuando un vehículo se atravesó en su camino, provocando el choque.

Al llegar al cruce con la avenida Constitución, un automóvil conducido por Mayra Valdés Escobedo se atravesó en su trayectoria, provocando un violento impacto que dejó severamente dañados ambos vehículos.

El peritaje preliminar estableció que la presunta responsable circulaba por la avenida Constitución y, aparentemente por dirigirse con retraso a su centro de trabajo, hizo caso omiso de la luz roja del semáforo, acelerando su marcha e invadiendo la circulación preferente de la camioneta donde viajaba la familia.

Tras el encontronazo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente trasladaron a Isaac Martínez Escobedo, a su esposa y al menor al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo observación médica.

Las autoridades realizan un peritaje para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, mientras las unidades fueron retiradas del lugar para restablecer la circulación.