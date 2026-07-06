HEB en Monclova recibe sanción por residuos en Jardines del Valle

MONCLOVA, COAH.- Las constantes quejas de habitantes de la colonia Jardines del Valle finalmente rindieron frutos, luego de que el Departamento de Ecología de Monclova sancionara a la tienda HEB por mantener un contenedor repleto de pollo crudo en estado de descomposición, convirtiéndolo en un foco de contaminación.

La intervención de las autoridades se dio tras varios reportes realizados por vecinos del sector, quienes denunciaron los insoportables olores que emanaban del área de basura, además de la proliferación de moscas que comenzaba a afectar a las viviendas cercanas.

Las inconformidades fueron canalizadas por el Comité de Seguridad y Mejoras de la colonia, solicitando la presencia de inspectores municipales para verificar las condiciones en que eran manejados los residuos orgánicos del establecimiento.

Durante la inspección, personal del Departamento de Ecología confirmó que uno de los contenedores se encontraba saturado con grandes cantidades de piernas de pollo echadas a perder, por lo que levantó el acta correspondiente e impuso una sanción al centro comercial por el inadecuado manejo de los desechos.

Las autoridades señalaron que este tipo de residuos representa un riesgo para la salud pública, ya que favorece la aparición de bacterias y atrae plagas como moscas, cucarachas y roedores, capaces de propagar enfermedades e incrementar los riesgos de contaminación en la zona.

Además, los líquidos generados por la descomposición de la carne pueden contaminar el entorno y convertirse en un problema sanitario, principalmente por bacterias asociadas a enfermedades gastrointestinales.

Aunque los vecinos reconocieron la pronta respuesta del Departamento de Ecología, solicitaron que también intervenga el área de Salubridad para supervisar el manejo de los residuos y evitar que la situación vuelva a repetirse, al considerar que la salud de las familias no debe verse afectada por la falta de control en este tipo de establecimientos.