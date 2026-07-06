Eduardo Blanco recupera su celular tras robo exprés en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un momento de descanso terminó convirtiéndose en un robo exprés para un vecino de la Zona Centro, quien al quedarse dormido afuera de su domicilio despertó para descubrir que su teléfono celular había desaparecido. Gracias a las cámaras de vigilancia y a una rápida intervención de la Policía Municipal, el presunto responsable fue detenido y el costoso aparato fue recuperado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas de este lunes en la calle Garita, hasta donde llegó Eduardo Rodolfo Blanco Flores al encontrar al sujeto que se apoderó de su celular iPhone 17, al aprovechar que se había quedado dormido.

Al solicitar el apoyo de las autoridades, el afectado explicó a los oficiales de la Policía Municipal que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas frente a su vivienda y, al quedarse dormido, el sujeto aprovechó la situación para acercarse, tomar el teléfono y huir corriendo.

Al revisar las cámaras de seguridad de su domicilio, observó claramente el momento en que un hombre, vestido con camisa gris y pantalón negro, se apoderó del aparato. Eduardo recordó haber visto anteriormente al individuo merodeando por la misma calle, por lo que salió a buscarlo.

Poco después logró localizar al sospechoso y dio aviso a elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al sitio y realizaron la detención de quien dijo llamarse Luis Isaac Romo Leyva.

Al verse atrapado, el hombre no tuvo de otra más que reconocer haber tomado el teléfono y confesó que lo empeñó en una vulcanizadora, donde únicamente recibió 100 pesos a cambio del costoso iPhone.

Al ser entrevistado por los oficiales, el propietario del negocio accedió a devolver voluntariamente el teléfono celular para evitar verse involucrado en problemas legales, por lo que el aparato fue recuperado y entregado para los procedimientos correspondientes.

Finalmente, Luis Isaac Romo Leyva fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el presunto delito de robo.