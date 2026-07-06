Causa choque por invadir carril

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra imprudente al intentar incorporarse a la circulación provocó un accidente vial en el que participaron tres vehículos la mañana de este lunes sobre el bulevar Francisco I. Madero, generando la movilización de oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

El percance ocurrió cerca de las 09:40 horas a la altura de la calle Azteca, cuando Manuel Alanís, conductor de una camioneta Ford F-250 color blanco, presuntamente invadió la circulación preferente al intentar incorporarse al bulevar con dirección al norte.

La maniobra hizo que una camioneta Chevrolet Tornado color blanco, conducida por Edgar García, se impactara contra la Ford F-250 al no contar con espacio suficiente para evitar la colisión.

Tras el primer choque, la Tornado salió proyectada y terminó golpeando una camioneta Ford F-150 color azul, manejada por Jorge Rangel, quien permanecía detenido esperando el momento oportuno para incorporarse a la vialidad.

Afortunadamente, el accidente únicamente dejó daños materiales en las tres unidades, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate. Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del percance, determinando que la responsabilidad recaía sobre Manuel Alanís por no respetar el derecho de vía.

Finalmente, el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con los demás involucrados para responder por los daños ocasionados.