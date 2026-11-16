CASTAÑOS, Coah.- Un paseo en motocicleta terminó con una aparatosa caída y dos personas hospitalizadas, luego de que una pareja derrapara sobre la grava cuando intentaba incorporarse al bulevar Santa Cecilia, en la colonia Libertad Oriente.

El accidente ocurrió en el bulevar Santa Cecilia, donde la pareja perdió el control.

El accidente ocurrió la mañana de este domingo, cuando Luis Adolfo Flores, de 24 años, conducía una motocicleta por la calle Matamoros, acompañado de Reina Margarita Reina, de 20 años.

Al llegar al cruce con el bulevar Santa Cecilia, el conductor realizó una maniobra para incorporarse a la vialidad, pero presuntamente perdió el control al pasar sobre la grava que se encontraba en el lugar.

La motocicleta derrapó y sus dos ocupantes salieron proyectados contra el pavimento, donde terminaron con diversas lesiones que les impidieron continuar su camino.

Testigos alertaron a las autoridades tras la caída de la motocicleta.

Testigos que presenciaron la caída solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de las autoridades y de los cuerpos de rescate.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Castaños acudieron para brindarles atención prehospitalaria y, tras valorar sus heridas, determinaron que ambos necesitaban atención médica especializada, por lo que los trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Una vez en el nosocomio, Luis Adolfo y Reina Margarita quedaron bajo atención de los especialistas.