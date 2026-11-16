MONCLOVA, COAH.- La vigilancia entre vecinos terminó por echar abajo los presuntos planes de un joven señalado por el robo de cableado eléctrico en planteles educativos, quien habría intentado realizar una segunda incursión durante la madrugada, pero esta vez encontró a los policías esperándolo.

El detenido fue identificado como Edwin Uriel Gelacio, de 19 años, con domicilio en la colonia 10 de Mayo, en Ciudad Frontera, quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego de que habitantes del sector alertaran sobre sus movimientos mediante un grupo de WhatsApp de seguridad vecinal.

El primer reporte se recibió un minuto antes de las 20:00 horas en la escuela Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Tecnológico, donde el joven presuntamente ingresó para sustraer varios metros de cableado eléctrico.

Tras recibir la alerta, los uniformados acudieron al plantel y comenzaron las primeras diligencias. Además, mantuvieron vigilancia en los alrededores, pues no descartaban que el presunto responsable regresara o buscara otro centro educativo para continuar con los robos.

La intervención policial

Y no tuvieron que esperar demasiado. Cerca de la 01:00 horas, el mismo individuo habría llegado a la escuela Ford 48, localizada sobre la calle Apolo, en la colonia Roma, aparentemente con la intención de apoderarse de más cable.

Sin embargo, los elementos ya se encontraban pendientes de sus movimientos y le cerraron el paso antes de que pudiera concretar su objetivo. Al verse descubierto, Edwin Uriel intentó escapar subiéndose al techo del plantel, pero la maniobra no le sirvió para evitar que los policías lo alcanzaran y detuvieran.

Posteriormente, fue trasladado ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de investigar su probable participación en los hechos y definir su situación legal.

Consecuencias del robo

Aunque la intervención policial impidió que se consumara el segundo robo, los dos planteles presentaron daños materiales que deberán ser evaluados para determinar el monto de las afectaciones.