MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante terminó con un Chevrolet Aveo seriamente dañado, luego de que su conductor no lograra detenerse y se estrellara contra una camioneta que esperaba la luz verde del semáforo en pleno bulevar Harold R. Pape.

El percance se registró cerca de las 02:00 horas de ayer, en el cruce con la calle Matamoros, en la Zona Centro, donde Alfonso Pérez, de 38 años, circulaba en dirección por el mencionado bulevar a bordo de un Chevrolet Aveo gris.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al aproximarse al semáforo, el automovilista no consiguió frenar a tiempo y terminó chocando por alcance contra una camioneta JAC blanca, de reciente modelo, que se encontraba detenida ante la luz roja.

Arlene Irasema, quien conducía la camioneta, señaló que apenas había detenido la marcha cuando sintió el fuerte impacto en la parte posterior. De acuerdo con su versión, el conductor del Aveo presuntamente iba distraído mientras manipulaba su teléfono celular, situación que habría impedido que reaccionara oportunamente.

Detalles del choque

La fuerza de la colisión dejó severamente dañada la parte frontal del Chevrolet, mientras que la camioneta presentó desperfectos en la defensa trasera. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento, elaborar el peritaje y determinar las responsabilidades. Debido a que el Aveo quedó obstruyendo parcialmente la circulación, fue necesario solicitar una grúa para retirarlo.

Por fortuna, el encontronazo no dejó personas lesionadas y ninguno de los involucrados requirió atención médica. Finalmente, ambos conductores recurrieron a sus respectivas compañías aseguradoras, pues contaban con pólizas vigentes, para iniciar los trámites correspondientes y acordar la reparación de los daños.