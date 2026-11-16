ARTEAGA, Coah.- Un hombre de 32 años perdió la vida y otro de 45 resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara y saliera del camino, en el ejido Huachichil, municipio de Arteaga.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del sábado sobre la calle Francisco Cortez, cerca del Cecytec General Felipe Ángeles, cuando Abelardo Domingo Castro Reyes conducía la unidad acompañado de otro hombre.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos circulaban hacia el norte cuando el conductor perdió el control del manubrio, lo que provocó que la motocicleta derrapara y ambos ocupantes cayeran sobre un tramo de terracería.

Tras el percance, los dos hombres quedaron inconscientes, por lo que vecinos del sector solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de Abelardo, de 32 años. Su acompañante, de 45, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde se reportó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

Investigan las causas del percance

Elementos de la Policía de Acción y Reacción y de la Policía Municipal acordonaron el área para facilitar las diligencias de la Fiscalía General del Estado.

Entre las primeras líneas de investigación se encuentra el presunto exceso de velocidad. Además, se indaga si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, circunstancias que deberán ser confirmadas por las autoridades.

Una vez concluidos los trabajos periciales, personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios correspondientes.