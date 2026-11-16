MONCLOVA, COAH.- Lo que habría sido una visita a casa de su ex terminó con un aparatoso accidente para un joven motociclista, quien sufrió una estrepitosa caída cuando circulaba por calles de la Zona Centro y acabó tendido e inconsciente sobre el pavimento, con su motocicleta prácticamente encima.

El percance ocurrió minutos después de las 19:00 horas de este domingo, sobre la calle Jesús Silva, a escasa distancia del cruce con La Fuente, donde el conductor perdió el control de su unidad de dos ruedas y terminó derrapando.

El lesionado fue identificado como Juan Antonio Rodríguez Montelongo, de 20 años. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente regresaba de la vivienda de su ex novia cuando ocurrió el accidente.

El joven de 20 años perdió el control de su motocicleta en la Zona Centro.

Testigos que observaron la caída solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y cadetes de la Policía Municipal.

A su llegada, los socorristas encontraron al joven lesionado e inconsciente sobre el pavimento, mientras que la motocicleta había quedado sobre él, por lo que comenzaron a brindarle atención para estabilizarlo y valorar sus heridas.

Testigos alertaron a las autoridades tras el accidente ocurrido en la calle Jesús Silva.

Mientras los paramédicos realizaban su trabajo, cadetes de la Policía Municipal se encargaron de abanderar el área para evitar otro percance. Hasta el sitio también llegaron la ex novia del motociclista y la madre de ella, quienes fueron notificadas de lo sucedido.

De manera extraoficial trascendió que el joven aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol, situación que habría influido en la pérdida de control; sin embargo, esta condición tendría que ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Juan Antonio Rodríguez fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Debido a las lesiones que presentaba, el motociclista fue trasladado al Hospital de Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica especializada.

Minutos después, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron una grúa para retirar la motocicleta dañada, que finalmente fue trasladada a un corralón.