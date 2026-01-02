Accidente carretero en Castaños: pareja ilesa tras falla mecánica

CASTAÑOS, COAH.- Un aparatoso accidente carretero se registró la tarde de ayer sobre la carretera federal Saltillo–Monclova, a pocos kilómetros antes de llegar al municipio de Castaños, luego de que un vehículo particular sufriera una falla mecánica que provocó su salida del camino.

A pesar de lo impactante del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una pareja originaria del estado de San Luis Potosí regresaba de las celebraciones decembrinas cuando ocurrió el incidente. El conductor fue identificado como Arturo Morales Salazar, quien viajaba acompañado de su esposa, Marta Elia Hinojosa Puentes. Ambos se desplazaban a bordo de un automóvil Nissan color gris.

Según lo manifestado a las autoridades, una horquilla del sistema del vehículo se quebró de manera repentina, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad. El automóvil salió de la carpeta asfáltica y terminó detenido a un costado de la carretera, generando momentos de tensión tanto para los ocupantes como para automovilistas que circulaban por la zona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para garantizar la seguridad vial y descartar riesgos adicionales. Asimismo, personal de Seguridad Pública del área de control de accidentes del municipio de Castaños brindó apoyo, abanderando el tramo carretero y auxiliando a la pareja afectada.

Tras la valoración inicial, se confirmó que no fue necesario el traslado a un hospital, ya que ambos ocupantes resultaron ilesos. El incidente quedó únicamente en un susto, aunque evidenció los riesgos que representan las fallas mecánicas en tramos de alta velocidad, especialmente durante periodos vacacionales, cuando el flujo vehicular se incrementa de manera considerable.